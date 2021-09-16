Центр общественного наблюдения (ЦОН) Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021 уже готов к работе. Его основная задача – объективный контроль за ходом голосования со стороны обычных граждан.

Трансляция будет идти круглосуточно, с 8.00 17 сентября до 8.00 20 сентября, с участковых и территориальных избирательных комиссий области в ЦОН. Также останется запись того, что происходило на участках. Камеры, установленные на избирательных участках, максимально охватывают кабины для голосования, рабочие места избирательных комиссий, сейфы.

Нижегородцы смогут наблюдать за ходом выборов по видеотрансляции в Центре общественного наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ЦОН установят единую видеостена из восьми экранов. С семи из них можно будет смотреть онлайн трансляции сразу с шести избирательных участков. Система подключает их в произвольной форме, одно изображение сменяется другим в течение нескольких секунд. На восьмом экране будут избирательные участки по выбору. Таким образом, находясь в зале, в конкретный момент времени одномоментно можно видеть от 43 до 46 участков.

Для того, чтобы стать наблюдателем в ЦОН, нужно подать заявку на электронную почту: opno1@mail.ru в Общественную палату региона. Приём заявок будет осуществляться до 18.00 16 сентября.

ЦОН будет работать с 8.00 17 сентября до 8.00 20 сентября в Большом конференц-зале Торгово-промышленной палаты по адресу: Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31.

Однако, из-за COVID-19 в Центре единовременно смогут находиться не более 20 человек из числа подавших заявку на посещение Центра, согласно обозначенному времени в графике посещения.