В Дзержинске стартует отопительный сезон

В Дзержинске начинается пуск отопления, в первую очередь тепло придет в объекты социальной сферы – детские сады, школы и медицинские учреждения.

Обращаем ваше внимание, что технологический процесс пуска отопления занимает 3-7 дней и зависит от ряда объективных причин, в том числе локального характера (завоздушивание внутриквартальных и внутридомовых сетей, несанкционированное перекрытие отопления в квартирах собственниками, незаконная установка теплых полов с подключением от отопительной системы многоквартирного дома и т.п.).

Если у вас в квартире холодно или вы заметили протечку на отопительной системе в квартире/подъезде, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Также сообщить о проблеме можно по телефону Городской аварийно-диспетчерской службы или в ЕДДС города Дзержинска.

Напомним, 10 сентября глава города Дзержинска Иван Носков поручил управляющим компаниям создать единый Информационный центр, который будет принимать и обрабатывать все обращения жителей независимо от того, какая управляющая компания или ТСЖ занимается обслуживанием дома. На данный момент прорабатывается вопрос организации такого Центра.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ПУСКУ ТЕПЛА 2021-2022 гг.

ООО УК «Управдом-Центр»: 39-80-80;

ООО «ДУК»: 39-77-63;

ООО «Альянс-НВ»: в дневное время 27-43-27, 22-35-99, круглосуточно 28-22-30;

ООО «ДРК»: круглосуточно 8-904-784-29-30, с 17.00 до 8.00 23-40-90;

ООО «ЖК Сервис-1»: в дневное время 24-40-41, круглосуточно 8-920-039-03-64;

ООО «Чистый город»: в дневное время 21-85-74, 29-31-16, круглосуточно 21-85-82, 8-915-930-70-20;

ТСЖ «Суворовский»: в дневное время 26-60-70, с 17.00 до 8.00 8-987-083-10-12, 8-904-062-67-08;

МУП «Прометей»: в дневное время 35-48-44, с 17.00 до 8.00 8-910-144-53-12;

ООО «Сервис-НН»: 36-42-32, 8-967-711-92-11;

ТСЖ «Свердловец»: в дневное время 36-51-61, 36-30-90, до 21.00 8-920-068-98-37, круглосуточно 8-960-178-38-61;

ООО «УК «Зеленый берег»: в дневное время 39-78-79, круглосуточно 23-66-08;

ООО «УК «Окский мир»: в дневное время 39-10-25, круглосуточно 23-66-08;

ООО «Альтернатива есть»: круглосуточно 8-910-007-25-01;

Департамент ЖКХ администрации г. Дзержинска: в дневное время 8-951-908-07-06;

Департамент образования: 25-04-30;

Городская аварийно-диспетчерская служба: круглосуточно 050 (с городского), 8-951-906-64-60 (с мобильного);

Единая дежурно-диспетчерская служба: круглосуточно 112, 39-09-00;

Приемная заместителя главы администрации городского округа г. Дзержинска: в дневное время 27-98-12.

При звонке на городской номер с мобильного телефона необходимо набрать код 8 (8313) и далее шестизначный номер телефона.