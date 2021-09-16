Новые школы построят в Кстове и селе Большая Ельня. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин16 сентября 2021 года в ходе прямой линии с жителями.

Так, он ответил на вопрос кстовчанки Светланы Быстровой о загруженности общеобразовательных учреждений в городе. По его словам, в Кстове планируется построить новую школу на 792 места. Помимо этого, новую школу на 1 225 мест построят в селе Большая Ельня Кстовского района.

- Новые школы в Кстове и селе Большая Ельня – в приоритетном списке. Для строительства новых школ и в регионе, и в стране взят за основу проект «Школы 800». Этот вопрос в Кстове обязательно будет решен, - отметил Глеб Никитин.

Глава региона также добавил, что в рамках такого механизма будут строиться школы и в других районах области.

Напомним, что десять новых школ на 12 700 учеников построят в Нижнем Новгороде до 2024 года. В их числе девять общеобразовательных школ на 8 150 мест и образовательный центр "Школа 800" на 4 550 мест.

"Школа 800" начнёт свою работу до конца 2021-го. Её планировалось открыть к 1 сентября, но сроки пришлось перенести. В состав образовательного центра войдут три корпуса в Нижнем Новгороде и один – вблизи села Ворогино городского округа город Бор. Их объединит единая образовательная программа.