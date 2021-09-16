Участки дорог на пяти улицах отремонтировали в Канавине Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Участки дорог на пяти улицах отремонтировали в Канавинском районе в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщает администрация Канавинского района.

Так, ремонт дороги сделали на улицах Осипенко, Климовской, Губкина, Пархоменко и Актюбинской общей площадью более 9 тысяч квадратных метров. Кроме того, завершается ремонт дороги на улице Зеленой. Сейчас ведутся работы по устройству парковки площадью 500 квадратных метров у дома № 41 по улице Генерала Зимина.

- Неудивительно, что жители голосовали за ремонт дорог преимущественно в частном секторе, там с ними действительно большая проблема, которую как раз помогают решить такие проекты, как «Вам решать!». Ведь повышение качества дорог и транспортной доступности напрямую влияет на комфортные и благоприятные условия проживания граждан. Поэтому мы активно призываем жителей принимать участие в данной программе в следующем году, так как от их мнения и их инициатив зависит уровень комфорта окружающей городской среды, - отметили в администрации.

Кроме того, сейчас завершаются работы по устройству детских площадок. Новые детские элементы уже установили у дома № 1 по улице Металлистов и у дома № 30 по улице Движенцев. Сейчас работы ведутся на улице Журова у дома № 29 и на улице Весенней у дома № 5. А у дома № 38 по улице Интернациональной и у дома № 318 по Московскому шоссе установлены новые воркаут-площадки.

Софинансирование работ в рамках проекта «Вам решать!» идет со стороны области, города, граждан и спонсоров.