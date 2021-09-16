Новая котельная начала работать в Чкаловске Нижегородской области

Новую котельную в Чкаловске Нижегородской области построили для решения проблемы с теплоснабжением большей части города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Так, планируется, что до 80% многоквартирных домов в городе будет питаться именно от этой котельной.

- Во время рабочих поездок в Чкаловск жители неоднократно жаловались мне на холод в своих домах и проблему с горячим водоснабжением. Особенно прошлой зимой - тогда город столкнулся с угрозой отсутствия тепла в домах: ресурсоснабжающая организация просто отказалась от их теплоснабжения и теплоснабжения ряда городских соцобъектов. Люди попросту могли замерзнуть, - сообщил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

Также по его словам, запуск новой котельной в Чкаловске – событие знаковое и долгожданное. Работы были проведены в максимально сжатые сроки – при этом с соблюдением всех техусловий и высоким уровнем качества.

Теперь модернизация сектора ЖКХ решит многолетние проблемы с отоплением и горячей водой в Чкаловске. К новому источнику тепла будут подключены не только жилые дома, а их более 60, но и 8 детских образовательных учреждений и 11 прочих объектов.

Напомним, что до 15 сентября администрациям муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области проведут пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы. А также до 1 октября 2021 года они предоставят в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» реестры актов проведения пробных топок.