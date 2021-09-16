Производственная база на улице Новикова-Прибоя будет передана городу для размещения дорожной техники

Производственная база на улице Новикова-Прибоя будет передана в собственность Нижнего Новгорода для размещения муниципальной дорожной спецтехники. Об этом стало известно 16 сентября 2021 года на заседании постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, в муниципальную собственность Нижнего Новгорода предлагается передать комплекс из 8 зданий вместе с земельным участком, расположенные по адресу улица Новикова-Прибоя, 12Г.

Председатель КУГИ напомнила, что ранее данные объекты были переданы из муниципальной собственности в собственность Нижегородской области для размещения государственного архива, но не были использованы.

По словам Светланы Помпаевой, база будет в дальнейшем передана в хозяйственное ведение МП «РЭД» для размещения спецтехники и оборудования для содержания дорог в Автозаводском районе. Председатель КУГИ пояснила, что в настоящее время в пользовании муниципального предприятия находятся две площадки: на улице Пилотов и на Салганской. Еще одна база под размещение спецтехники на набережной Гребного канала была передана в муниципальную собственность в апреле. При этом земельный участок на улице Пилотов вошел в федеральную программу «Стимул» под строительство социальных объектов, поэтому его необходимо освободить. Соответственно КУГИ совместно с правительством Нижегородской области была проведена работа по поиску новых площадок для размещения спецтехники муниципального предприятия.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин обратил внимание, что материально-техническое состояние объектов на улице Новикова-Прибоя оставляет желать лучшего, тогда как база на улице Пилотов находится в рабочем состоянии. «Действующая производственная база, которая находится в удовлетворительном состоянии, будет ликвидирована, ее нельзя перенести. А на новом месте муниципальному предприятию придется создавать объект с нуля с большими материальными затратами», – отметил Кирилл Лазорин, попросив КУГИ к заседанию Думы уточнить, будет ли МП «РЭД» компенсирована потеря площадки или оказана финансовая помощь в оборудовании новой.