Мемориальную доску заслуженному врачу РФ Константину Кузнецову открыли в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Мемориальную доску заслуженному врачу РФ Константину Кузнецову открыли в четверг, 16 сентября, на здании Нижегородского областного центра крови им. Климовой. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

В открытии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, и.о. главного врача Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Алексей Семенов, главные врачи медицинских организаций региона, родные и близкие Константина Кузнецова.

- Еще не прошло и года, как мы простились с Константином Васильевичем, который погиб от COVID-19. За период нашего общения я не раз убеждался, что это профессионал с большой буквы. В сложных и экстренных ситуациях он быстро принимал правильные решения, приходил на помощь, давал полезные советы. Открытие мемориальной доски доктору Кузнецову сегодня - это не просто память, это планка для всех, кто продолжает работать в Центре крови, и для тех, кто придет работать в нижегородское здравоохранение. Уверен, эта память будет долгой и светлой, - отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, Константин Кузнецов с 1992 по 2020 годы возглавлял Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой, он был Отличником здравоохранения, заслуженным врачом РФ, главным трансфузиологом РФ по Приволжскому федеральному округу.