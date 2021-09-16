Нарисованные вандалами граффити на новых скамейках Юбилейного бульвара устранят Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядная организация, которая содержит зону отдыха, устранит надписи, нанесенные вандалами на новые скамейки на Юбилейном бульваре, недавно благоустроенном в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Вандальные граффити - довольно частое явление. Возможное решение этого вопроса - установка видеонаблюдения. Кроме того, администрация района направит обращение в правоохранительные органы об усилении патрулирования на благоустроенных объектах в Сормове. Также проведем с участием сотрудников полиции комплексные профилактические мероприятия по школам. Вместе с тем, самым оптимальным вариантом решения вопроса с порчей элементов благоустройства стало бы бережное отношение горожан к обновленным для них и в соответствии с их пожеланиями объектам, - сообщила заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

По словам главы района, сейчас надписи уже устраняются, подрядная организация сработала очень оперативно.

По информации администрации Сормовского района, чаще всего от вандальных граффити страдают стены многоквартирных домов и элементы детских площадок. За лето в Сормове было выявлено 117 вандальных граффити, устранено в настоящий момент порядка 80, и работа в данном направлении продолжается.