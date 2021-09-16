Начался второй этап озеленения территории Нижегородского района Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Начался второй этап озеленения территории Нижегородского района. В сквере им. А.М. Горького высадили 31 саженец крупнолистной липы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Кроме того, в сквере планируется восстановить живую изгородь из кизильника протяженностью более 300 погонных метров. Принял участие в посадке лип и поздравил нижегородцев с 800-летием города правнук писателя Максима Горького советский и российский дипломат Максим Пешков.

- В этом парке мы были не так давно, и тогда было совершенно другое зрелище, сейчас - неимоверная красота. Так, что я бы хотел от чистого сердца поблагодарить нижегородцев за то внимание, за ту любовь, за то трепетное отношение к моему великому предку. Нижний Новгород был, в общем-то, громадным куском его души, его сердца, - отметил Максим Пешков.

Как отметили в администрации Нижегородского района, мероприятия по содержанию деревьев после посадки уже заложены в муниципальные контракты по благоустройству сквера им А.М. Горького.

После озеленения этого общественного пространства работы продолжатся в сквере имени Жукова, сквере на улице Ильинской, Малом сквере на площади Минина и Пожарского, а также на Аллее Дружбы и Лопатинском овраге.