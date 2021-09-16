В Нижегородской области в реку Оку выпустили мальков стерляди

АО «Транснефть-Верхняя Волга» совместно с ООО «Транснефть – ТСД» осуществило выпуск мальков стерляди в Чебоксарское водохранилище и реку Оку в Нижегородской и Владимирской областях. Всего было выпущено более 350 тыс мальков одной из наиболее ценных пресноводных пород рыб.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть» на период 2020-2021 гг. Удовлетворительное состояние мальков перед выпуском в водную среду было подтверждено представителем Федерального агентства по рыболовству.

Выпуск мальков стал заключительным этапом реализации экологических мероприятий АО «Транснефть-Верхняя Волга» по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в 2021 году.

Всего за время реализации экологической программы с 2011 года в водоемы регионов, где ведёт свою деятельность предприятие, выпущено 9 млн мальков, суммарный объем финансирования, выделенного компанией, превысил 25 млн руб.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Требования политики в области экологической безопасности предприятия учитываются при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти.