Депутаты одобрили передачу городу объектов инженерной инфраструктуры новостроек в Советском районе

Депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 16 сентября 2021 года поддержали предложения о передаче застройщиками в муниципальную собственность Нижнего Новгорода объектов инженерной инфраструктуры в Советском районе.

Так, СК «Инградстрой» безвозмездно передает в муниципальную собственность пять объектов водоотведения общей протяженностью 1421 метр в ЖК «Новая Кузнечиха».

По инициативе ООО «Стандарт» в собственность города будут переданы тепловые сети общей протяженностью 304 метра в границах проспекта Гагарина и переулка Светлогорский.

Специализированный застройщик «Объектстрой» выступил с предложением о передаче городу внутриквартальных сетей водоснабжения и противооползневых сооружений (пешеходные дорожки, ливнесборные лотки и подпорная стенка) в ЖК «Маршал Град».

В дальнейшем объекты инженерной инфраструктуры будут переданы на обслуживание в специализированные организации: АО «Теплоэнерго», АО «Нижегородский водоканал» и МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода».