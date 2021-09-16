Более 1400 новых воспитанников набрано в спортивные учреждения Дзержинска

В дзержинских учреждениях спорта продолжается набор новых воспитанников. На сегодняшний день в 5 спортивных школ, 5 школ олимпийского резерва и физкультурно-оздоровительный комплекс пришли более 1400 юных спортсменов.

«У нас в этом году в спортивную школу набрано 100 человек. Всего же в школе, на спортивной подготовке и в группах общей физической подготовки занимаются около 2000 спортсменов. Большинство новых ребят пришли, побывав на нашем дне открытых дверей в начале сентября. Также продолжаем зачислять детей в группы общей физической подготовки с элементами спортивной, художественной и эстетической гимнастики, дзюдо, кудо и грэпплинга. Занятия уже начались и, надеюсь, каждый ребенок будет чувствовать себя у нас комфортно и добьется больших успехов», - сказал руководитель МАУ СШОР «Город спорта» Ника Папава.

В спортивной школе «Химик» в этом году уже набрано около 70 человек на пять направлений: самбо, футбол, волейбол, тяжелая атлетика и новое направление – регби. В спортивной школе олимпийского резерва «Салют», помимо традиционных секций футбола, бокса, легкой атлетики, плавания и пауэрлифтинга, в этом году открыто первое в Дзержинске отделение мотоциклетного и автомобильного спорта. В настоящее время туда уже набрано 20 спортсменов. Воспитанников ждут общефизическая подготовка на базе стадиона «Капролактамовец», а также практические и теоретические занятия на базе автошколы ДОСААФ.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» в этом учебном году представлено 14 видов спорта: плавание, самбо, подводный спорт, хоккей, фигурное катание на коньках, волейбол, настольный теннис, чирлидинг, танцевальный спорт, мини-футбол, пауэрлифтинг, а также относительно новые для Дзержинска виды спорта – скейтбординг, скалолазание и парусный спорт. Всего в настоящее время в секции набрано порядка 700 человек.

Сейчас в Дзержинске спортом занимаются более 90 тысяч горожан

Также новых воспитанников в этом году принимают в спортивной школе им. А. Карпова (шахматы, шашки), в «Магнитной стрелке» (спортивное ориентирование), в спортивной школе № 1 (баскетбол) и № 3 (триатлон, чирлидинг, футбол), в «Химике», «Салюте», спортивной школе олимпийского резерва борьбы «Созвездие» (боевые искусства), спортивной школе олимпийского резерва по фехтованию, в «Городе спорта» (группы ОФП) и в ФОКе. Подробная информация размещена на сайтах спортивных школ и школ олимпийского резерва.

Напомним, сейчас в Дзержинске спортом занимаются более 90 тысяч горожан, развиваются более 30 видов спорта, 20 из которых являются олимпийскими. В спортивных учреждениях города на безвозмездной основе занимаются более 8 тысяч детей.