В Нижнем Новгороде открылся центр для адаптации инвалидов Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде открылся центр для адаптации инвалидов. Учебную квартиру для людей с ограниченными возможностями открыл Приволжский исследовательский медицинский центр в здании на улице Невзоровых. Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области.

Помощь в центре могут получить пациенты после тяжелых травм, инвалиды-колясочники.

Помещение разделено на два модуля: учебная квартира с адаптированной мебелью, специальной посудой и тренажерами и образовательный. Все услуги предоставляются пациентам бесплатно.

В торжественном открытии учебной квартиры принял участие заместитель министра социальной политики Нижегородской области Сергей Клементьев.

- Учебное помещение адаптировано под нужды людей с инвалидностью и содержит все те пространства, в которых они могут ежедневно находиться. Это кухня, зал, санитарная комната, спальня, рабочий уголок и тренажеры, которые могут использоваться не только в медицинских учреждениях, но и дома, - отметил заместитель министра.

Как сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин, в декабре этого года должен завершиться ремонт в соседнем здании. В 2022 году в нем откроется Институт реабилитации ПИМУ.

- Министерство здравоохранения РФ уже подтвердило дополнительный объем квот на реабилитацию. Это более тысячи квот, примерно 1 200-1 400 пациентов мы сможем принять в течение года», - рассказал Николай Карякин.

Учебную квартиру оборудовали с учетом пожеланий инвалидов. Люди с ограниченными возможностями первыми оценили возможности нового пространства по адресу улица Невзоровых, 100.