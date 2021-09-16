В Приокском районе уберут 50 аварийных деревьев Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Приокском районе до конца сентября уберут 50 аварийных деревьев по обращениям жителей. Об этом сообщает районная администрация.

Так, уже убрали деревья на улицах Азовской, 53 и 55, Луганской, 3, Петровского, 9а, Батумской, 21, на Анкудиновском шоссе, 13а и на проспекте Гагарина, 118 и 122. Местные жители рады, что администрация прислушивается к их обращениям, а район становится опрятнее после уборки аварийных деревьев.

- Мы убрали половину аварийных деревьев, по которым были заявки. Также часть деревьев кронируем, например, это было на улице Азовской. К нам часто обращаются с подобными просьбами, так как деревья могут нести угрозу для населения во время грозы или шквалистого ветра. Так что работы мы проводим ежегодно по несколько раз, - отметио администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Также по его словам, в ближайшее время пройдут работы на улицах Арсеньева, 5, Бонч-Бруевича, 3, 40 лет Октября, 2, Ларина, 7а к1, Горной, 58, 40 лет Победы, 10 и 18, на проспекте Гагарина, 100, 110а, 112а, 146, 194 и в деревне Мордвинцево, 28.

Напомним, что аварийным дерево считается, если его угол наклона ствола равен 45 градусам и более, при наличии более половины усохших ветвей, дупла (диаметром более половины диаметра ствола) в нижней трети ствола, сухостойности ствола, наличии обширных (более 20 процентов от общей площади ствола) поражений гнилевыми болезнями, инфекционными заболеваниями, а также при наличии гнили, пустот во внутренних слоях дерева.