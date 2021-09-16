Воду и свет частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 16 сентября

Горячую и холодную воду, а также электричество частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 16 сентября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Канавинском районе на целый день без холодной воды останутся жители домов № 12, 14 и 16 по улице Архангельской. Воды здесь не будет с 9 до 21 часа.

В Ленинском районе на улице Менделеева, 5 не будет горячей воды – ее обещают дать лишь в 15 часов.

В Приокском районе до 17 часов не будет света по трем адресам: в домах № 121б, 228а, 232 на проспекте Гагарина.

Как уточняется на сайте ведомства, отключения связаны с проведением плановых работ на объектах жилищно-коммунального хозяйсвта.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 15 сентября досрочно начался отопительный сезон.