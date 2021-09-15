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Новости компаний15 сентября 2021 18:16

В первый день отопительного сезона АО «Теплоэнерго» обеспечило теплом 30% жилых домов и почти две трети объектов социальной сферы

15 сентября в Нижнем Новгороде начался отопительный сезон
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В первый день официального старта отопительного сезона, 15 сентября, Теплоэнерго обеспечило теплом более 2100 объектов в зоне своей ответственности. Тепло начало поступать в треть жилых домов, подключенных к сетям компании, 70% детских садов и две трети школ. Всего к сетям компании подключено 700 социальных объектов, среди них 259 детских садов и 169 школ.

«В связи с выходом постановления администрации Нижнего Новгорода о начале отопительного сезона все наши источники теплоснабжения переводятся на зимние режимы работы. С учетом предварительного заполнения сетевой водой систем теплоснабжения подача теплоносителя всем потребителям на границу раздела – до стены зданий – займет три-пять дней», - сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

По словам Ильи Халтурина, ранее Теплоэнерго по поручению главы города Юрия Шалабаева начало досрочный пуска тепла на объекты социальной сферы по заявкам руководителей учреждений.