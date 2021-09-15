Свыше 83 млн рублей льготных микрозаймов выдали нижегородским предпринимателям в первой половине 2021 года

Льготные микрозаймы на общую сумму 83,4 млн рублей получили 43 нижегородских предпринимателя в первой половине 2021 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Больше всего микрозаймов получили жители областного центра, а также Дзержинска, Павловского района и Сарова.

Как рассказал заместитель главы региона Андрей Саносян, это хорошая мера поддержки бизнеса в непростой ситуации и возможность для его развития.

- Данная мера, введенная в рамках нацпроекта, позволяет получить средства по ставке от одного процента годовых и направить их туда, где они больше всего необходимы: на закупку оборудования, выплату зарплат, рефинансирование других кредитов и так далее, - заметил он.

Микрозаймы выдает подведомственное региональному минпромторгу «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансовая организация Нижегородской области». Кредит можно взять на сумму 50 тысяч до 5 миллионов рублей по ставке 1-10% годовых. Срок кредита составляет до 36 месяцев, но в период действия режима повышенной готовности или режима ЧС в регионе максимальный срок сокращается до 24 месяцев.

Более подробную информацию можно получить в центрах «Мой бизнес».

Кроме того, региональным предприятиям оказывают услугу в виде поручительства.

- За первое полугодие услуги по поручительству были оказаны 92 нижегородским предпринимателям на сумму почти 700 миллионов рублей. Общий объем средств, полученных благодаря поддержке кредитов, составил около 1,7 миллиарда рублей,- сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.