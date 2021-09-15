Парад причесок прошел в нижегородской исправительной колонии №2

Парад причесок состоялся в исправительной колонии №2 Нижегородской области в рамках конкурса «Миром правит красота». Как сообщили, в региональном ГУФСИН, событие посвящено Международному дню красоты/, который празднуется в первой декаде сентября.

- Парад причесок впервые предоставил возможность в масштабах учреждения продемонстрировать мастерство в плетении замысловатых кос и сооружении сложных причесок. Модели демонстрировали многоярусные композиции из волос, напоминающие пышные парики 18 века, украшенные цветами, лентами, - говорится в сообщении.

Участниц было много. Их работы были настолько впечатляющими и неординарными, что зрители не остались равнодушны. Затем состоялся концерт, в ходе которого прозвучали стихи и песни разных лет.