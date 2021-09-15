10 детсадов строят в Нижнем Новгороде в 2021 году

Десять детских садов строятся в Нижнем Новгороде в 2021 году по нацпроекту "Демография". Строительство одного из них завершено – осталось только устранить ряд замечаний на объекте. Другие девять находятся в разной степени готовности. Этими сведениями поделились в пресс-службе нижегородской Гордумы.

Детский сад на проспекте Гагарина достроен. Подрядчику дано время до конца сентября, чтобы устранить замечания, выданные инспекцией Госстройнадзора. После чего документы на объект передадут в областной Минстрой для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ключевой причиной, по которой замедлилось строительство остальных девяти учреждений, стало удорожание строительных материалов и приостановка их поставок. Подрядчики, которые нарушат сроки контрактов, выплатят штрафы и неустойки.

Нижегородский департамент строительства проводит работу по увеличению числа рабочих на объектах, чтобы компенсировать таким образом отставание от графика и закончить строительства до конца 2021 года.

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