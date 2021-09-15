АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги корпоративной благотворительной акции «45 добрых дел»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги благотворительной акции «45 добрый дел», приуроченной к 45-летию предприятия.

В рамках подготовки празднования в период с 21 июля по 3 сентября проводилась масштабная кампания по реализации благотворительных и волонтёрских проектов в регионах присутствия компании.

В мероприятиях приняли участие порядка 1000 работников аппарата управления общества, а также, сотрудники Горьковского, Рязанского, Марийского районных нефтепроводных управлений (РНУ), Володарского районного нефтепродуктопроводного управления (РНПУ), Великолукского завода «Транснефтемаш» и Центра промышленной автоматизации.

В преддверии начала учебного года работники Марийского (РНУ) организовали акции по сбору средств и закупили школьную мебель, инвентарь для проведения спортивных мероприятий, а также передали портфели и канцелярские принадлежности учащимся спортивной школы в Юринском районе Республики Марий-Эл.

На средства волонтеров предприятия приобретено оборудование и изделия медицинского назначения для онкогематологического отделения Детской городской больницы г. Йошкар-Олы. Высажены туи на территории детской областной больницы г. Нижнего Новгорода. Кроме того, маленьким пациентам онкологического отделения лечебного учреждения переданы игрушки и наборы для рисования и аппликаций.

С 21 июля по 3 сентября проводилась масштабная кампания по реализации благотворительных и волонтёрских проектов

Кроме того, закуплены средства гигиены, наборы развивающих игр и обувь для детей из неблагополучных семей и с ограниченными возможностями здоровья - воспитанников реабилитационных центров Воротынского и Лысковского районов Нижегородской области, а также, «Люберецкого специализированного дома ребенка для детей с органическими поражением центральной нервной системы и нарушением психики».

Силами работников предприятия проведен косметический ремонт школы и часовни, организованы работы по озеленению и благоустройству территории центрального городского парка в г. Великие Луки Псковской области. Реализован экологический проект по очистке берегов озера от мусора в г. Нижнем Новгороде.

По итогам акции во всех регионах присутствия АО «Транснефть-Верхняя Волга» собранные финансовые средства были также направлены на приобретение бытовой техники, продовольственных товаров и продуктовых наборов для многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров. Всего помощь получили более 500 человек. Приведены в надлежащее состояние 12 памятников и обелисков воинам погибшим в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, добровольцы филиалов предприятия закупили и передали в местные приюты порядка 200 кг кормов для животных.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в рамках благотворительной деятельности традиционно оказывает поддержку школам, детским садам, лечебным и социальным учреждениям, ветеранским организациям.