Ново-Сормовское кладбище обнесут новой оградой в Нижнем Новгороде

Ново-Сормовское кладбище в Нижнем Новгороде, одно из крупнейших кладбищ Европы, расположенное на улице Коновалова в Сормове, обнесут новой оградой. Для этого МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" заключит контракт на сумму 9,1 миллиона рублей – сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на сайт Госзакупок.

Единственную заявку на торги направило ООО "Аванта групп", став победителем электронного аукциона. "Аванта групп" и смонтирует ограду.

Средства на новый забор направят из городского бюджета в течение 2021 года в рамках программы благоустройства Нижнего Новгорода до 2024 года.

Установить новую ограду подрядчик должен будет до 29 октября 2021-го.

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