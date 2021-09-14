В Верховный суд поступила новая жалоба на приговор Олегу Сорокину

В Верховный суд России поступила новая жалоба на приговор экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье» со ссылкой на материалы суда.

- Это уже четвертая жалоба, - говорится в сообщении. – Одна из них подана самим Олегом Сорокины. Еще три подали его адвокаты. Дата рассмотрения в суде пока не назначена.

Напомним, экс-градоначальника обвинили в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека. Решением суда в марте 2019 года он приговорен к десяти годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 460 миллионов рублей. Кроме того, Олег Сорокин лишен права занимать должности на госслужбе. Также у него арестовано имущество – 20 миллионов 607 тысяч рублей, и недвижимость на сумму 484 миллиона рублей.

Одновременно с Олегом Сорокиным на скамье подсудимых оказались двое экс-полицейских – бывший начальник отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев.