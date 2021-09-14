Депутаты городской Думы усилят контроль за строительством детских садов в Нижнем Новгороде

Депутаты городской Думы проведут инспекционные объезды строящихся дошкольных учреждений на территории Нижнего Новгорода. Такое решение было принято по итогам заседания постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре 14 сентября 2021 года, на котором депутаты обсудили ход строительства школ и детских садов.

Как сообщила заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Татьяна Гераськина, в рамках нацпроекта «Демография» в Нижнем Новгороде ведется строительство 10 дошкольных учреждений.

На данный момент завершено строительство одного объекта – детского сада на проспекте Гагарина. В течение сентября подрядчик должен устранить замечания, выданные инспекцией Госстройнадзора, и документация на объект будет передана в министерство строительства Нижегородской области для подготовки разрешения на ввод в эксплуатацию.

Остальные 9 объектов находятся в разной степени готовности. По словам Татьяны Гераськиной, основной причиной, которая привела к снижению темпов выполнения работ, стало удорожание строительных материалов и приостановка их поставок. Замдиректора департамента сообщила, что в отношении подрядных организаций, которые нарушили сроки муниципальных контрактов, будут применены санкции – штрафы и неустойки.

Также департамент строительства и капитального ремонта проводит работу с подрядными организациями по увеличению количества рабочей силы на объектах, чтобы компенсировать отставание от графика и завершить работы до конца года.

Председатель постоянной комиссии Михаил Иванов предложил в первую очередь выполнить сезонные работы по благоустройству и прокладке наружных сетей, пока позволяют погодные условия.

Члены постоянной комиссии также приняли решение провести инспекционный объезд по строящимся детским садам. «Предлагаю депутатскому корпусу возобновить объезды по тем объектам, где самая плачевная ситуация», – отметил Михаил Иванов.