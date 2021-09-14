Свет, горячую и холодную воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 14 сентября

Холодную и горячую воду, а также электроснабжение частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 14 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 08:00 до 17:00 света не будет в домах № 3,4,15 по переулку Камчатскому.

А с 09:00 до 17:00 в доме № 49 по улице Обухова отключили холодную воду.

Советский район:

С 08:00 до 12:00 жильцы дома № 37 по улице Юбилейной остались без горячей воды.

Напомним, плановые отключения коммунальных услуг происходят в Нижнем Новгороде регулярно. Несколько дней назад восемь улиц остались без света и холодной воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!