Звезды Большого театра выступят в Нижнем Новгороде 16 сентября

Торжественный гала-концерт солистов балета Большого театра России выступят на нижегородской сцене при поддержке Олега Дерипаска совместно с «Ингосстрахом». Его приурочили к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-офис СПАО «Ингосстрах».

Так, 16 сентября в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина состоится гала-концерт артистов Большого театра. Нижегородцы и гости города смогут увидеть балетные и музыкальные номера на музыку Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Михаила Глинки, Карла Мария фон Вебера, Арама Хачатуряна, Камиля Сен-Санса и других великих композиторов. Дирижёр - заслуженный артист России Антон Гришанин. Главными солистами номеров Большого театра станут Анна Тихомирова, Елена Образцова, Семён Чудин, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Кристина Кретова, Игорь Цвирко и Элеонора Севенард.

- Компания «Ингосстрах» принимает активное участие в организации юбилейных мероприятий в Нижнем Новгороде. Мы рады, что одним из значимых событий культурной программы станет гала-концерт артистов Большого театра. Приглашаем жителей и гостей Нижнего Новгорода насладиться выступлением знаменитой балетной труппы, чтобы вместе отпраздновать 800-летие одного из самых красивых городов нашей страны, – отмечает генеральный директор компании «Ингосстрах» Андрей Ларкин.