Новую систему оплаты труда учителей опробуют в Нижегородской области

Доход работников будет состоять из зарплаты, компенсационных и стимулирующих выплат. Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральные власти определили пять российских регионов, где пройдет апробация реформы системы оплаты труда учителей. В список попали Нижегородская, Белгородская, Сахалинская, Ярославская области и Мордовия. Соответствующее постановление Правительства РФ размещено в сети.

Как указано в документе, пилотный проект будет реализован в 2021-2023 годах. Отмечается, что эксперимент проводится в детсадах, школах, и иных лицензированных образовательных организациях. Изменения оплаты труда коснутся работников не из числа профессорско-преподавательского состава. Доход работников будет состоять из зарплаты, компенсационных и стимулирующих выплат.

- Размеры оплаты труда педагогических работников в рамках реализации пилотного проекта по ставкам заработной платы на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, а также по выплатам компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемым в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем постановлении, не могут быть ниже размеров оплаты по ставкам заработной платы, при условии сохранения педагогическим работникам объема учебной работы, а также размеров доплат и надбавок, зафиксированных в рублях, -говорится в документе.

Пилотный проект будет реализовываться в два этапа:

- анализ и подготовка предложений по оплате труда педагогов (ноябрь 2021 года – апрель 2022 года);

- внедрение систем оплаты труда педагогов (май 2022 года – май 2023 года).

В рамках реализации проекта федеральному Минпросвещения совместно с Минтруда и Минсоцзащиты необходимо утвердить список образовательных организаций в перечисленных регионах, участвующих в пилотном проекте, провести анализ систем оплаты труда, разработать методологию формирования системы оплаты труда, провести моделирование расчетов, и подготовить предложения о порядке расчета размеров ставок заработной платы. Также необходимо ‎подготовить предложения по формированию перечней компенсационных выплат, и о размерах этих выплат.