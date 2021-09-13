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Общество13 сентября 2021 9:51

До +23 потеплеет в Нижнем Новгороде 13 сентября

К ночи температура воздуха будет колебаться от +15 до +17
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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В понедельник, 13 сентября, в Нижнем Новгороде будет тепло и облачно с прояснениями. В этот ожидается, что дневная температура воздуха достигнет +23 градусов. Такие данные приводятся на портале «Яндекс.Погода».

Утром малооблачно, а температура воздуха прогреется от +12 до +20 градусов. К вечеру синоптики прогнозируют от +18 до +21 градуса, а ночью столбики термометров будут показывать от 15 до 17 градусов тепла.

Днем в приволжской столице будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 4,9 километров в секунду.

Влажность воздуха составит 62-81%, а атмосферное давление – 742-747 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что на прошлой неделе в отдельных районах Нижегородской области прошли первые заморозки. Например, в Выксе температура воздуха опустилась до -0,9°C.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Мокеева сообщала, что погода осенью непредсказуемая, но обычно бабье лето наступает с 14 по 25 сентября.

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