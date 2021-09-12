Жители дома в Советском районе на неделю остались без газа и горячей воды

Дом №9а на улице Верхней в Советском районе остался на целую неделю без газа, горячей воды и отопления. Об этом сообщает Newsroom24.

Так, 3 сентября начались ремонтные работы оголовков труб дымохода в подъезде №1 дома на улице Верхней в Советском районе. Здание обслуживает подрядчик «Чистый город НН».

По словам «Домоуправляющей компании Советского района», застой в работе связан с обнаруженными другими дефектами, о которых не было известно ранее.

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