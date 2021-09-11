Картофель, ржаной хлеб и рыба подешевели в Нижегородской области

Картофель, рыба, ржаной хлеб и белокочанная капуста подешевели в Нижегородской области. А также цены снизились на баранину, говядину, куриные яйца, гречневую крупу и подсолнечное масло. Об этом информирует министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По сведениям службы статистики, снижение цен зафиксировано в Нижегородской области с 30 августа по 6 сентября:

- средняя цена на белокочанную капусту упала на 6% (с 40,26 до 37,85 рубля за килограмм);

- средняя цена на картофель упала на 4,6% (с 32,11 до 30,62 рубля за килограмм);

- средняя цена на морковь упала на 3,4% (с 43,64 до 42,17 рубля за килограмм);

- средняя цена на неразделанную свежемороженую рыбу упала на 2,2% (с 179,36 до 175,36 рубля за килограмм);

- средняя цена на ржаной хлеб упала на 1% (с 48,98 до 48,50 рубля за килограмм).

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