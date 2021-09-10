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Общество10 сентября 2021 21:28

Интернет-мониторинг общественного транспорта в Нижнем Новгороде будет недоступен 11 сентября

Изменения связаны с плановым ремонтом
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В Нижнем Новгороде 11 сентября будет временно недоступен интернет-мониторинг общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- С 08:00 11 сентября до 08:00 12 сентября будет приостановлена работа городской информационно-навигационной системы. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, - рассказали в департаменте.

По данным городской администрации, все это время будут недоступны функции интернет-мониторинга общественного транспорта в таких сервисах как МКУ «ЦДС», Яндекс.Карты, Время автобуса, 2ГИС, Google Карты, Hubb, а также на табло и мониторах «Умных остановок».