Ошибки в реставрации «Дома с болью» исправят к декабрю 2021 года

Ошибки, допущенные при реставрации «Дома с болью» на улице Варварской в Нижнем Новгороде, планируется исправить к декабрю 2021 года. Об этом сообщает Gipernn.ru со ссылкой на Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

- Все допущенные нарушения планируется устранить до 30 ноября, - говорится в сообщении. – Нынешний облик исторического здания не является окончательным. Были проведены временные работы, чтобы освободить здание от строительных лесов на время праздничных мероприятий, посвященных 800-летию города.

Напомним, ранее градозащитники заявили о нарушениях, допущенных при реставрации здания. В частности, по их данным, на фасаде отсутствовали декоративные элементы, а размер окон мезонина заметно отличался от первоначального облика.