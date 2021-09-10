Проект рекультивации свалки «Игумново» обойдется в 7,6 млн рублей

В Нижегородской области ищут подрядчика для разработки проектной документации на ликвидацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов у бывшего полигона ТБО «Игумново». На эти цели направят 7,6 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 17 сентября, а сам электронный аукцион проведут 20 сентября. Заказчиком работ выступает администрация города Дзержинск.

Компания-победитель должна будет выполнить проектно-изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию по ликвидации свалки. С учётом прохождения госэкспертиз срок окончания работ назначен на 1 апреля 2022 года.

В техническое задание указано, что общая площадь земельного участка, занятого отходами, насчитывает 11,3 га. Тем временем объем накопленных отходов достигает примерно 395,5 тысяч кубометров и составляет IV класс опасности. Важно отметить, что эти данные требует уточнения по результатам инженерных изысканий.

Дополнительно потребуется мероприятия по водопонижению, так как на территории свалки имеется большое количество ям и углублений, заполненных водой.

- Земельный участок под свалкой расположен в карстоопасной зоне, - уточняют заказчики. - Свалка располагается на заболоченной территории, с северной стороны участок граничит с озером.

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