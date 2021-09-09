Нижегородская области начнет развивать автомобильный туризм с четырьмя регионами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, Нижегородская область будет развивать сотрудничество с Москвой, Республикой Татарстан, Владимирской областью и Чувашской Республикой в рамках проекта создания федеральной автомобильной трассы М-12 «Москва – Казань».

- Трасса пройдет недалеко от популярных туристических мест региона - Большого Болдина, паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров», Выксы, которая активно развивается за счет промышленного туризма и современного искусства. Уверен, что соглашение с Москвой и другими регионами позволит не только обменяться опытом, но и реализовать совместные проекты в сфере туризма. Главным результатом этой работы должно стать создание новых рабочих мест в южных районах области, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, автотуризм сейчас является важнейшим направлением внутреннего туризма. Также он особенно популярен среди путешественников из Москвы. После строительства скоростной магистрали время, за которое можно будет добраться от Москвы до Нижнего Новгорода, существенно сократится.