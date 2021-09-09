Ещё 102 единицы коммунальной техники поступило в Нижний Новгород

Еще 102 единицы дорожной техники, закупаемой для обновления муниципального парка, поступили в Нижний Новгород. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Автопарк коммунальной техники Нижнего Новгорода пополнился ещё 102 дорожными машинами. Ранее этим летом в город по лизинговой программе уже было доставлено 34 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Наша муниципальная техника была изношена на 80%, часто ломалась. Из-за этого прошлой зимой возникали недоработки. Закупка новых машин это существенное обновление, - подчеркнул мэр города Юрий Шалабаев.

Тем временем в регионе потихоньку начали готовиться к зиме, ведь работа предстоит масштабная. Например, всю дорожную технику необходимо переоборудовать с летнего на зимний вариант, а также закупить противогололедные материалы и обновить информацию карты уборки.

К слову, обновление автопарка коммунальной техники позволит в разы улучшить уборку и содержание улиц Нижнего Новгорода.

- Будем ежегодно выделять средства на новые закупки. По нашим расчетам, дорожная техника работает, в среднем, 8-10 лет, поэтому процесс обновления должен быть непрерывным, – рассказал глава города.

Всего в 2021 году в Нижний Новгород поступит 207 единиц уборочной техники: 49 комбинированных дорожных машин, 56 плужно-щеточных машин, 11 самосвалов, 16 вакуумно-подметально-уборочных автомобилей, 27 фронтальных, лаповых и мини-погрузчиков, 8 грейдеров, 4 откачивающие машины, 17 бортовых «ГАЗелей» и автомобилей «УАЗ», а также автобусов «ПАЗ», 19 единиц навесного оборудования.

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