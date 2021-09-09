Более ста нижегородцев поддержали строительство склада икры в Сормовском районе. Об этом сообщается на сайте регионального министерства градостроительной деятельности и развития агломераций.

Так, в поддержку смены зонирования участка на улице Лунской, 2а в Нижнем Новгороде направили 104 обращения. Их написали собственники недвижимости СТ «Лель № 8» и жителей улиц Лунской и Кима.

На этой территории планируется организовать переработку икры и рыбной продукции производительностью менее 10 тонн. Для того, чтобы построить такие склады, необходимо изменить зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки на зону производственно-коммунальных объектов.

Слушания по использованию земельного участка прошли несколько дней назад – 20 человек из 38 выступили против этой инициативы.

А.Измайлова займется переработкой, фасовкой и хранением икры при поддержке мэрии, регионального Минсельхоза и Роспотребнадзора Нижегородской области.

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