Аварийный детский городок в парке Свердлова заменят до конца года. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на дирекциию парков и скверов города.

Так, местные жители поделились фотографиями разрушенного парка в Нижнем Новгороде в социальных сетях. Среди фотографий элементы детской площадки, которые давно утратили свой вид: разрушенные горки и лавочки, облупленные стены, на которых уже не видно рисунков.

По информации из дирекции парков города, новые элементы установят до конца текущего города. А ремонт ограждения парка сделают в следующем году.

Напомним, что задача перед дирекцией на 2021 год – создать экосистему городских парковых пространств, в которую войдут восемь территорий общей площадью 131,6 гектара. Для этих целей рассчитывается выделить 39 миллионов рублей субсидий, на приобретение основных средств – четыре миллиона, на проведение мероприятий – два миллиона.

Три территории уже переданы на обслуживание учреждению: это парк "Дубки", парк Свердлова и зона отдыха Гребного канала. В следующем квартале будут переданы парк Станкозавода, Светлоярский парк и зона второго паркового озера на Молодёжном проспекте. Согласно плану, до конца 2021-ого под управление дирекции перейдут парк Кулибина, Автозаводский парк и парк имени 777-летия Нижнего Новгорода.