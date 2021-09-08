Новые электрозаправки появились около нижегородского парка «Швейцария»

Заправочный комплекс, где одновременно могут заряжаться три электрокара, открылся сегодня на улице Медицинской возле обновленного парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Сейчас люди все больше и больше интересуются экологической безопасностью, экологической чистотой тех мест, где живут. Буквально несколько лет назад мы могли по пальцам пересчитать электромобили в Нижегородском регионе. Сейчас их около 100. Думаю, что нижегородцев удерживает от приобретения электрокаров недостаточно развитая инфраструктура. Мы очень активно занимаемся ее развитием и сейчас открываем заправку около парка «Швейцария», - отметил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Так, новый комплекс представляет собой хаб. Он состоит из трех заправок: одной быстрой на 50 кВт и двух медленных по 25 кВт.

По словам губернатора, всего в Нижнем Новгороде определено 89 площадок под установку электрозаправок. Новый заправочный комплекс построен «Нижновэнерго» - филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Сейчас развитие электротранспорта является приоритетной задачей для правительства Нижнего Новгорода. Помимо электрозаправок, сейчас идет работа по обновлению подвижного состава общественного электротранспорта. Уже купили 11 трамваев, а «Нижегородэлектротранс» начал тестировать троллейбус с увеличенным запасом автономного хода на маршруте №17.