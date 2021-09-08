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Общество8 сентября 2021 15:41

Порывистый ветер обрушится на Нижний Новгород 8 сентября

Такая погода сохранится ночью и весь день 9 сентября
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В ближайшие 1-3 часа 8 сентября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается порывистый ветер. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

- Порывы ветра в этот период могут достигать 13-18 метров в секунду, - рассказали в ведомстве. – Такая же погода сохранится ночью и днем 9 сентября.

В связи с этим спасатели рекомендуют нижегородцам соблюдать необходимые меры безопасности. Прежде всего, постарайтесь укрыться в ближайшем здании и держаться подальше от линий электропередач и деревьев. Также не стоит оставлять вблизи них свои автомобили. Находясь в помещении, стоит держаться подальше от окон. На случай отключения электроэнергии стоит запастись электрическими фонарями.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области прошли первые заморозки и ледяная крупа. Особенно сильно непогода проявила себя в районе Керженского заповедника.