Местный проезд проспекта Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 7 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет временно ограничено завтра, 7 сентября. Речь идёт о проезде возле дома №29 (Дворец Спорта). Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, а в ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой перекрытий.
Итак, проезд будет закрыт с 07:00 до 22:00 7 сентября.
– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда. Например, по прилегающим улицам.
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