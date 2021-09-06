АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечает 45-летие деятельности

В 1976 году по решению Министерства нефтяной промышленности СССР было образовано Управление верхневолжскими магистральными нефтепроводами – «Верхневолжскнефтепровод». В 2014 году управление было переименовано в акционерное общество «Транснефть–Верхняя Волга».

Сегодня АО «Транснефть-Верхняя Волга» — крупнейшее системообразующее предприятие с численностью работников 7,6 тыс. человек, ведущее производственную деятельность в 14 регионах России. Включено в перечень стратегических акционерных обществ и является одним из основных заказчиков товаров, работ и услуг, а также крупным налогоплательщиком.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» обеспечивает безопасную и бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов в Центральной России. В числе наиболее значимых реализуемых проектов - реконструкция топливного кольца Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы. Закончена реконструкция самой крупной среди объектов общества линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская», которая ежедневно обеспечивает транспортировку и отгрузку порядка 10 тыс. тонн нефтепродуктов.

В состав предприятия входят Великолукский завод «Транснефтемаш» и Центр промышленной автоматизации. Они осуществляют разработку, производство и обслуживание специализированной продукции для строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов. Данная продукция отмечена дипломами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

АО «Транснефть-Верхняя Волга» — предприятие высокой социальной ответственности. За последние 10 лет компания направила на благотворительность 5,5 млрд руб.

Торжественное мероприятие состоялось в аппарате управления компании в Нижнем Новгороде

Торжественное мероприятие, посвященное 45-летию ведения деятельности, а также профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности – состоялось в аппарате управления компании в г. Нижнем Новгороде.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Транснефть-Верхняя Волга» Юрий Левин, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Е.Б. Люлин, министр энергетики и ЖКХ региона М.Ю. Морозов, представители исполнительной власти, руководители, сотрудники и ветераны предприятия.

В торжественной обстановке Юрий Левин вручил ведомственные и корпоративные награды присутствовавшим на церемонии отличившимся работникам. Лучшим работникам аппарата управления АО «Транснефть-Верхняя Волга» и его филиалов присвоены ведомственные награды, в том числе почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики РФ и ПАО «Транснефть».

Кроме того, работники, показавшие высокие трудовые результаты, отмечены почетными дипломами и благодарностями губернатора Нижегородской области, почетными грамотами областного министерства Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также, благодарственными письмами Законодательного Собрания.

«Этот праздник объединяет сотни тысяч профессионалов, которые ежедневно, круглосуточно преданы общему делу - обеспечению энергетической безопасности и социально-экономическому развитию нашей страны. Эти люди - мы с вами. Именно в наш профессиональный праздник, как никогда понимаешь, что мы являемся одной большой дружной семьей! Семьей по имени «Транснефть», - отметил Юрий Левин.

«Нижегородскую область пересекают сотни километров магистральных нефтепроводов, по которым круглосуточно идёт перекачка нефти, бензина, дизельного топлива для нужд граждан. За эффективное функционирование всей этой системы отвечают специалисты АО «Транснефть – Верхняя Волга». Их добросовестность, ответственность, профессионализм являются лучшей гарантией четкой работы без сбоев», - подчеркнул Евгений Люлин.

По случаю 45-летия деятельности АО «Транснефть-Верхняя Волга» реализовало масштабные благотворительные и волонтёрские проекты

По случаю 45-летия деятельности АО «Транснефть-Верхняя Волга» реализовало масштабные благотворительные и волонтёрские проекты в регионах присутствия. В частности, проведены донорские акции, сбор денежных средств для приобретения игрушек, одежды и обуви детям, оставшимся без попечения родителей, продуктовых наборов ветеранам и малоимущим. Организован сбор литературы и канцтоваров для многодетных семей. Кроме того, состоялись экологические акции по высадке саженцев деревьев, сбору и вывозу мусора, а также и благоустройству территорий во всех регионах присутствия общества.