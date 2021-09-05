В Городце прошел Всероссийский фестиваль «Мастеров народных братство»

4 и 5 сентября 2021 года в Городце прошел Всероссийский фестиваль «Мастеров народных братства». Он приурочен к 800-летию со Дня рождения великого князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба администрации Городецкого муниципального района.

С раннего утра для гостей праздника нпчалась сельскохозяйственная ярмарка и презентация предприятий промышленников и предпринимателей. На главных набережных города развернуласб «Слобода народных промыслов» – яркая экспозиция ведущих предприятий народных художественных промыслов и изделий народных умельцев.

Также на Набережной Революции открылся XX Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Мастеров народных братство» с чествованием мастеров декоративно-прикладного искусства и творчества. На празднике впервые показали серию из семи наличников, которые являются частью городского благоустройства и станут украшением одного из городских скверов.

Внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие Городца жителям вручили почетные грамоты и благодарственные письма Законодательного собрания. А почетному гражданину Городецкого района, председателю Земского собрания Городецкого района Николаю Полякову была вручена юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода».

Улица Рублева в Городце превратилась в настоящий «Провинциальный Арбат» с художественной галереей, вернисажами и выставками детского творчества. На празднике также прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, праздничные концеры, выставка музыкальных инструментов.