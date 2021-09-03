Верхневолжскую набережную перекроют почти на месяц из-за прокладки инженерных сетей

ЦОДД по Нижнему Новгороду

Движение транспорта будет приостановлено на Верхневолжской набережной и прилегающих улицах в период с 22:00 3сентября до 6:00 1 октября. Об этом сообщает ЦОДД по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, ограничения затронут перекресток переулка Музейного, Верхневолжскую набережную и георгиевский съезд напротив дома 2А на Верхневолжской набережной. Информировать об ограничениях движения также будут специальные аншлаги и дорожные знаки.

- Для удобства жителей прилегающих улиц вводится двухстороннее движение транспорта по нескольким участкам дорог: по переулку Музейному от улицы Минина до места производства работ; по улице Пискунова от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной и по Верхне-Волжской набережной от улицы Пискунова до переулка Музейного. Кроме того, для обеспечения беспрепятственного движения транспорта на этих участках улиц с 22 сентября 2021 года запрещается остановка и стоянка транспортных средств, - говорится в сообщении.

Ограничения связаны с прокладкой инженерных коммуникаций. Нижегородцам рекомендуют объезжать проблемный участок по Казанскому съезду, улице Минина, местному проезду от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной около дома №10Б или улице Пискунова.