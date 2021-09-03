Парковку запретят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде с 24 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку транспортных средств на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде запретят с 24 сентября. В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что изменения произойдут ради обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности проспекта.

Речь идёт об участках в районе остановок общественного транспорта: "Улица Медицинская", "Улица Сурикова" и "Кинотеатр "Электрон".

В ведомстве уточнили, что парковка автомобилей предусмотрена в специально обустроенных заездных карманах и парковках на проспекте Гагарина. Сотрудники департамента призывают нижегородских водителей учитывать предстоящие изменения при планировании своего маршрута, а также призывают следовать указаниям дорожных знаков.

ЦОДД Нижнего Новгорода предоставил схему нововведений.

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