Самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде стоит 75,8 млн рублей

В квартирах этого дома имеется собственный лифт на крышу с видовыми террасами Фото: Avito.ru

Квартиру за 75,8 млн рублей продают в центре Нижнего Новгорода. По данным сайта объявлений «Авито», квартира расположена в новом жилом комплексе на Верхневолжской набережной 10, корпус 1.

Квартира, о которой идет речь, располагается на верхнем 6 этаже нового кирпичного дома, в ней 4 комнаты. Общая ее площадь составляет 286,2 квадратных метра, а жилая — 89,1 квадратный метр.

В квартирах этого дома имеется собственный лифт на крышу с видовыми террасами, просторная лоджия и многое другое. Имеется подземная двухуровневая парковка, территория вокруг дома закрытая и круглосуточно охраняется.

- Дом высокого уровня жизни и комфорта. Уникальная по своим характеристикам недвижимость, подчеркивающая ваш статус. Месторасположение - Верхневолжская набережная среди старинных усадеб купцов Сироткиных, Рукавишниковых, Каменских, - говорится в объявлении.

Судя по информации с сайта объявлений, пока это самая дорпогая квартира в городе

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