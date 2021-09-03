Премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил благоустройство набережных в Нижнем Новгороде. Об этом политик заявил во время открытого урока на марафоне «Новое знание» 2 сентября.

- Я недавно был в Нижнем Новгороде в командировке. Там мы обсудили активное благоустройство наших городов, в том числе набережных, - рассказал Михаил Мишустин. - У нас больше половины людей живут около воды. И люди в Нижнем Новгороде попросили о благоустройстве набережных. Их это волнует.

По словам премьер-министра, начинать благоустройство необходимо с получения обратной связи от местных жителей.

Напомним, в этом году к 800-летию Нижнего Новгорода в городе были благоустроены многочисленные объекты. В частности, работы проводились на территории Нижегородского кремля, Большой Покровской и в сквере на площади Горького.