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Общество3 сентября 2021 9:46

Михаил Мишустин похвалил благоустройство набережных в Нижнем Новгороде

Премьер-министр отметил, что начинать необходимо с запросов жителей
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил благоустройство набережных в Нижнем Новгороде. Об этом политик заявил во время открытого урока на марафоне «Новое знание» 2 сентября.

- Я недавно был в Нижнем Новгороде в командировке. Там мы обсудили активное благоустройство наших городов, в том числе набережных, - рассказал Михаил Мишустин. - У нас больше половины людей живут около воды. И люди в Нижнем Новгороде попросили о благоустройстве набережных. Их это волнует.

По словам премьер-министра, начинать благоустройство необходимо с получения обратной связи от местных жителей.

Напомним, в этом году к 800-летию Нижнего Новгорода в городе были благоустроены многочисленные объекты. В частности, работы проводились на территории Нижегородского кремля, Большой Покровской и в сквере на площади Горького.