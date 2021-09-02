Нижегородская канатная дорога не будет работать с 4 по 5 сентября

С 1 сентября на канатной дороге возобновили регламентные работы. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская канатная дорога приостановит свою работу в ближайшие выходные. Соответствующая информация появилась на сайте «канатки».

- В период с 18:30 4 сентября по 13:00 5 сентября 2021 года, в связи с проведением технических работ, канатная дорога работать не будет, - говорится в информационном сообщении.

Отмечается, что в обозначенный период на канатной дороге будут проводиться технические работы.

Кроме того, с 1 сентября на канатной дороге возобновили регламентные работы, они проводятся по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00.