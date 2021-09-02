АО «Транснефть-Верхняя Волга» - в числе победителей всероссийского конкурса в области охраны труда

АО «Транснефть-Верхняя Волга» признано лучшим в области охраны труда среди организаций производственной сферы Нижегородской области по итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность 2021».

Ежегодный конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по семи номинациям.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» признано победителем от Нижегородской области в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 5000 человек)». В общем рейтинге по данной номинации АО «Транснефть-Верхняя Волга» заняло пятнадцатое место среди организаций Российской Федерации.

Жюри оценило эффективность системы управления охраной труда, отсутствие производственного травматизма, качество условий труда, соответствие квалификации специалистов установленным требованиям. Также учитывалось исполнение регламентируемых Трудовым кодексом РФ обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Справочно:

Цель Всероссийского конкурса «Успех и безопасность - распространение лучших практик в области охраны труда, активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение эффективности систем управления охраной труда, а также привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасности.