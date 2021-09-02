Фестиваль городских экспедиций стартовал в Нижнем Новгороде 1 сентября. ФОТО: туристический центр Visit Nizhny

Масштабный фестиваль экскурсий, организованный сообществом "Городские экспедиции", стартовал в Нижнем Новгороде вчера, 1 сентября. Более сотни экскурсий смогут посетить нижегородцы до 17 октября 2021 года. Те пройдут по необычным местам приволжской столицы с искусствоведами, фотографами, историками, современными художниками и местными жителями. Сведениями об этом поделились в туристическом центре Visit Nizhny.

– "Фестиваль городских экспедиций" – это современный взгляд на город, рассказ о нетуристических объектах, экскурсии от специалистов по узким темам и возможность попасть в такие места, которые обычно недоступны для посещения, – рассказывают организаторы. – Мероприятие является продолжением "Фестиваля фритуров", который проходил осенью 2019 года и был поддержан проектом "Команда 800".

Программа экскурсий будет посвящена нижегородскому стрит-арту, архитектуре улиц Рождественской, Черниговской, Соцгорода, Сормова и микрорайона Мещерское озеро.

Проходить такие познавательные прогулки будут на протяжении семи недель: каждый вечер в будние дни и каждый час – в выходные.

Число участников одной группы ограничено. Вход доступен только по регистрации. Расписание экскурсий обновляется каждую неделю, запись открывается за неделю до мероприятия. С программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте "Городских экспедиций" или в соцсетях.

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