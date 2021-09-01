Теперь нижегородские «Валдаи» будут ходить на Стрелку

В Нижнем Новгороде открылся новый рейс судов на подводных крыльях «Валдай 45р» - от причала №8 на Нижневолжской набережной до пристани на Стрелке. Об этом сообщили в ООО «Компания по развитию скоростного судоходства «Водолет».

- Рейс рассчитан на тех, кто хочет прокатиться на «Валдае», не затрачивая на это целый день, как получается, например, с поездкой в Макарьево. Пассажиры смогут попасть в новое общественное пространство на Стрелке, побывать у собора Александра Невского, у нового памятника святому князю или просто доехать без пробок до микрорайона «Седьмое небо». Поездки стартовали на этой неделе, спрос на них есть, - ответиоа компания «Водолет».

Билеты на поездку до Стрелки можно приобрести как на причале, так и на официальном сайте. Время в пути составит в общей сложности около 10 минут.

Напомним, что нижегородские судна на подводных крыльях «Валдай Р45» начали курсировать ежедневно. Об этом сообщили в компании «Водолет», занимающейся развитием скоростного судоходства.

- Решение было принято в связи с высоким спросом на прогулки: и нижегородцы, и гости города пишут нам, что сталкиваются с ситуацией, когда хотели бы прокатиться на «Валдае», но билетов уже нет. Поэтому в будние дни мы добавили рейсы по самым востребованным туристическим направлениям, -рассказали в компании.

Актуальное расписание опубликовано на сайтах: https://vodoletnn.ru/timetable и biletnn.ru.