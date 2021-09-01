Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова открылся в Сарове 1 сентября

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова открылся в Сарове с 1 сентября Фото: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова открылся в «Национальном центре физики и математики» в Сарове 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра.

С приветственным словом к студентам обратился генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев и вместе с магистрантом МГУ Анастасией Лобановой подняли флаги под торжественный Гимн России в исполнении Академического хора нижегородского государственного университета.

На официальном сайте филиала МГУ в Сарове говорится о том, что в новом учебном заведении будут готовить магистров по фундаментальным направлениям математики и физики. Главной целью саровского отделения станет создание передовой инновационной и научно-исследовательской инфраструктуры. Отмечается, что уникальная модель филиала не имеет аналогов в образовательной практике по всему миру.

- Внедрение инновационных образовательных программ позволит филиалу МГУ в Сарове стать одним из крупнейших центров науки и образования в России, а его выпускникам – интеллектуальной элитой России, - сообщается на сайте филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Сарове.